Une interconnexion culturelle entre l’Équateur et le Yukon

0 0 0 Partager

Nelly Guidici

Beatriz Caiza, membre de la Nation Kichwa à Paztasa dans l’Amazonie équatorienne, a animé un atelier de fabrication de bracelets en perles le 6 septembre au Centre culturel des Kwanlin Dün. Une dizaine de participants étaient présents et notamment Mariah Andrews qui coud des perles depuis de nombreuses années. Membre de la Nation Tahltan du nord de la Colombie-Britannique, elle vit depuis de très longtemps à Whitehorse et a remarqué que les techniques utilisées dans le Nord et le Sud du continent américain étaient similaires.

« Les techniques sont les mêmes, les motifs reflètent ce qu’il y a de sacré pour nous. Tous les peuples indigènes font la même chose. » Dans la forêt amazonienne, les femmes de la Nation Kichwa fabriquent des bijoux avec des perles, mais aussi avec des plumes et des graines récoltées dans la jungle afin d’apporter protection et force à leur mari lors de la chasse. Les motifs représentés sont issus des visions que les femmes ont lorsqu’elles boivent, par exemple, une infusion de feuilles utilisées en médecine traditionnelle appelée wayusa. L’infusion des feuilles de wayusa est utilisée comme boisson diurétique, mais elle permet aussi de détendre et d’apaiser l’esprit.

L’utilisation du métier à tisser

L’apprentissage de cet atelier s’est effectué sur des métiers à tisser faits d’une petite planche en bois et de clous alignés en haut et en bas de la planche. Les gestes demeurent les mêmes, et Mme Andrews a trouvé que l’utilisation du métier à tisser était facile. « Faire le perlage était facile et je me suis sentie connectée à Beatriz que je trouve fantastique. » Le langage des perles et du tissage semble universel et pas besoin de parler une langue pour communiquer. Ce soir-là, sérénité et concentration étaient présentes parmi les participants.

Une tournée culturelle au Canada

Mme Caiza accompagnée de son époux, Flavio Santi, sont actuellement en tournée culturelle au Canada et se rendront à Vancouver pour une conférence à l’Université de la Colombie-Britannique le 21 septembre prochain. M. Santi, descendant d’une lignée de chamans, est lui-même « homme médecine » et connaît de nombreuses plantes qui font partie de la pharmacopée traditionnelle de son peuple. L’un des objectifs de ce voyage au Yukon est de créer un lien interculturel de solidarité entre les différents peuples afin de continuer le combat pour protéger les sites sacrés menacés par les exploitations minière, pétrolière et forestière. Il a ainsi pu sauvegarder deux rivières : Puyo et Liushin qui ont une importance vitale dans leur culture. De plus, M. Santi préconise un modèle de développement alternatif qui permet aux gardiens des savoirs autochtones d’utiliser leurs terres pour l’éducation culturelle et les projets traditionnels de guérison. Dans cette optique, il a créé l’école Wayusa. « Nous voulons construire notre architecture indigène et entreprendre notre propre forme de développement. »

Lors de leur arrivée au centre culturel, Sean Smith, membre de la Nation Kwanlin Dün, a solennellement souhaité la bienvenue au couple. Accompagné de quatre autres membres, M. Smith a expliqué à quel point il était honoré de les recevoir. « C’est un grand honneur et une fierté pour nous, peuple de l’aigle, de recevoir la visite des membres du peuple du condor. Nous respectons la médecine que vous portez dans votre esprit et votre âme et nous vous remercions pour votre enseignement. »