Une année de stabilisation pour le Comité francophone catholique

Françoise La Roche

En 2015, le Comité francophone catholique de Saint-Eugène-de-Mazenod (CFC) traversait une période difficile au point de vue financier. Les fournisseurs de capitaux avaient réduit les subsides.

« L’année qui se termine, on peut la considérer comme une année de stabilisation. L’an dernier, on avait subi des pressions budgétaires de la part de nos bailleurs de fonds. Mais ça s’est rétabli assez bien pour qu’on puisse maintenir nos services », commente Yann Herry, vice-président du conseil d’administration.

Le CFC dispose dorénavant d’un budget qui lui permet de bien fonctionner et d’offrir la messe dominicale, la messe du mercredi soir, les sacrements et les catéchèses.

La communauté catholique

Bien que toute communauté se voit confrontée à différents défis, Yann Herry affirme : « L’avantage de notre communauté, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes familles avec des enfants. […] On a vraiment de la chance avec notre comité, parce qu’il a toujours eu beaucoup de monde qui s’est impliqué. Cette année, on travaille avec dix personnes dans le comité. Il y a une variété d’opinions, de visions, on en discute, on s’entretient aussi avec l’évêché. »

Grâce à ce travail d’équipe, le Comité francophone catholique réussit à maintenir des services spirituels pour les membres de la communauté.

Projet de jumelage abandonné

Devant les difficultés financières de l’an dernier, il avait été question d’un jumelage avec la paroisse de Porter Creek. Yann Herry explique : « L’évêque essayait de trouver des solutions pour un territoire qui se révèle quand même assez grand. Il y avait eu des défis comme partout ailleurs dans l’Église et on se demandait comment faire pour assurer le financement de toutes les missions au Yukon [il y en a environ 25] tout en respectant les souhaits des paroissiens. »

L’idée du jumelage est abandonnée pour l’instant et chaque paroisse fonctionne indépendamment de l’autre.

Contrat du prêtre

Les mandats d’un prêtre durent toujours trois ans. Il reste donc un an à Jean-Augustin Somé pour officier en tant que prêtre de la paroisse.

Le processus de renouvellement de contrat doit s’entamer entre l’évêque du Yukon, celui du Burkina Faso, sur les besoins des deux régions, ceux des autres diocèses à travers le Canada, et en tenant compte des souhaits du prêtre. La décision doit être prise pour le mois de juin 2017.

Activités de Noël

Comme chaque année à cette période, les sacrements du pardon et les premières communions ont eu lieu dimanche dernier.

La messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 19 h à la Cathédrale du Sacré-Cœur. Une chorale à laquelle plusieurs enfants participent enveloppera la cathédrale d’une atmosphère féerique avec ses chants de Noël. Et c’est sans compter la crèche vivante avec les enfants qui recrée la naissance du Christ.

Au jour de Noël qui est un dimanche cette année, les fidèles pourront assister à la messe régulière à 10 h 10. Il en sera de même pour le Jour de l’an.