Un projet d’habitation communautaire en phase de germination

Françoise La Roche

Les problèmes de logement sont légion au Yukon et touchent toutes les couches de la société. Qu’on pense, entre autres, aux jeunes familles qui n’ont pas facilement accès à la propriété compte tenu du coût élevé des maisons et des terrains.

Bob Sharp, un résident du Mont Lorne, s’est penché sur la question et a pris les rênes d’un projet d’habitation communautaire en milieu rural. Il veut profiter du programme du ministère de l’Énergie, Mines et Ressources qui a élaboré une politique dont l’objectif veut faciliter l’accès aux terres aux établissements publics et aux sociétés sans but lucratif enregistrées.

C’est ainsi qu’avait lieu le mercredi 30 novembre 2016 au Centre communautaire de Mont Lorne, la deuxième réunion d’exploration de ce projet novateur à laquelle seize personnes ont assisté.

Qu’est-ce que l’habitation communautaire?

Quelques-uns disent que c’est un retour au meilleur de la vie communautaire des petites agglomérations d’antan; certains la décrivent comme un village traditionnel avec une population « tricotée serrée » où il fait bon grandir; les futuristes croient que c’est une réponse aux défis sociaux, économiques et environnementaux du XXIe siècle. Tous ont raison. Le concept est apparu en Amérique du Nord en 1988, provenant du Danemark où il a émergé 25 ans plus tôt. Il est décrit comme un voisinage qui combine l’autonomie du logement privé avec les avantages des ressources partagées et de la vie communautaire.

Les premiers pas

La marche à suivre pour créer un projet de cet ordre consiste à rassembler une communauté de personnes intéressées. Le groupe se met d’accord sur la localisation d’un terrain et sur un plan d’aménagement général. Il contacte ensuite un architecte familier avec ce type d’habitation et il développe un plan en consensus avec les membres de la communauté pour savoir ce qui sera inclus ou non dans la proposition. L’autre étape consiste à trouver du financement auprès des banques et engager un entrepreneur pour la construction des infrastructures. Un projet de cette ampleur mettra cinq à dix ans avant de se concrétiser.

La réunion du 30 novembre avait pour objectif de sonder les personnes intéressées sur ce qu’elles souhaiteraient voir dans un projet comme celui-ci. Parmi les idées énoncées, on parlait d’une cuisine et une salle à manger communautaire, d’un atelier, d’un logement pour les invités, de transport. De plus, on voulait former une communauté multigénérationnelle, avec un but commun, une prise de décisions consensuelle et des intérêts partagés.

La prochaine étape du processus consiste à constituer une société enregistrée dont le texte de proposition sera affiché sur le site Web du projet d’habitation communautaire et discuté pour approbation.

Ouvert à tous

Ce projet s’adresse à toutes personnes intéressées, peu importe l’âge. Le but est aussi d’offrir aux jeunes familles un accès abordable à un terrain et à un logement. Pour l’instant, rien n’est coulé dans le béton. Toutes les suggestions sont les bienvenues. On peut même envisager la formation d’une coopérative d’habitation sur une partie des terres, la construction de duplex ou de maisonnettes… Tout est possible. C’est la communauté qui en décidera.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce projet, visitez ce site ou écrivez à Bob Sharp à Bobsharp5@hotmail.com.