Un nouveau projecteur pour le festival Available Light

0 0 0 Partager

Olivier de Colombel

La Yukon Film Society (YFS) a récemment fait l’acquisition d’un nouveau projecteur numérique qui offre une technologie bien supérieure à l’ancien. Et ceci, juste avant le coup d’envoi de l’édition 2017 du très attendu festival de films yukonnais, Available Light Film Festival (ALFF).

Une nouvelle ère

« Bien que cette machine soit vraiment impressionnante, la vraie histoire est que ce projecteur catapulte notre association dans une nouvelle ère », a déclaré Shaunagh Stikeman, membre du conseil d’administration de YFS. « Nous nous efforçons d’atteindre ce niveau de présentation professionnelle depuis des décennies. Au début de la YFS, il y a plus de 30 ans, nous montrions des films 16 mm dans les sous-sols d’église. Aujourd’hui, grâce à notre projecteur dernier cri, nous sommes en mesure de visionner de nouvelles éditions avec une belle image claire et lumineuse sur le plus grand écran du Yukon », ajoute-t-elle.

En effet, la technologie de l’ancien projecteur ne permettait pas à la YFS de projeter des nouveautés. Les films étaient déjà disponibles sur Netflix et autres plateformes Internet, ce qui n’était pas idéal pour attirer le public. Avant leur nouvelle acquisition, il fallait louer le projecteur chaque mois de février pour le festival, afin de pouvoir présenter des nouveautés. Ce qui coûtait environ 7 000 $, car un technicien devait venir de Toronto. « Maintenant, avec le nouveau projecteur, nous n’avons plus besoin de faire ces dépenses, c’est financièrement plus rentable. Et nous pouvons ainsi présenter des nouveautés toute l’année », explique Mme. Stikeman. Les cinéphiles du Yukon peuvent désormais profiter d’un plus grand nombre et d’une grande diversité de films attrayants pour une grande variété de goûts et d’intérêts.

L’acquisition de ce projecteur a été rendue possible grâce à la générosité de la communauté yukonnaise, du Fonds de développement communautaire du gouvernement du Yukon, de la Ville de Whitehorse et de Holland America. « C’est une réussite que nous avons conçue, dirigée et produite ensemble. C’est l’aube d’un nouvel âge pour la Yukon Film Society », s’enthousiasme Mme Stikeman.

Le coût total d’acquisition du projecteur numérique est d’environ 60 000 $, et même si tout le financement n’est pas encore confirmé, la YFS a décidé d’aller de l’avant que le projecteur soit installé avant le 4 février, début du Available Light Film Festival.

La programmation 2017

Quelques films à noter pour les amateurs de cinéma francophone : le 5 février, Pour la suite du monde, un film documentaire canadien de 1963 réalisé par Michel Brault et Pierre Perrault, un film poétique et ethnographique sur la vie des habitants de L’Isle-aux-Coudres. Le film s’appuie sur les témoignages de deux aînés à propos la vie des insulaires. Leur langue typique qui va bientôt disparaître, leur évocation du travail en mer, de la place des éléments et de leur rôle dans la pêche au marsouin en sont les éléments centraux.

Et le 12 février, on pourra voir Ma vie de courgette (My Life as a Zucchini), film d’animation franco-suisse réalisé par Claude Barras, sorti en 2016. Il s’agit d’une libre adaptation du roman Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris. Le film raconte l’histoire d’un garçon accueilli dans un orphelinat. Il a reçu plusieurs récompenses dans des festivals, dont le Cristal du long-métrage et le prix du public au Festival international du film d’animation d’Annecy en 2016.

Ces deux films sont commandités par l’Association franco- yukonnaise. Parmi les nombreuses autres projections, il faudra noter, bien sûr, le film événement de 2016 qui croule sous les récompenses : La La Land. Toute la programmation du ALFF sur le site yukonfilmsociety.com.