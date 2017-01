Un Noël au refuge de l’Armée du Salut

0 0 0 Partager

Olivier de Colombel

Voici le temps des fêtes, le temps des retrouvailles chaleureuses en famille, des cadeaux sous le sapin, de la bonne nourriture sur la table… Qu’en est-il de cette période de fin d’année au refuge de l’Armée du Salut à Whitehorse?

« En ce moment, le froid a malheureusement plus d’effet sur les résidents que n’en a Noël », note Ian McKenzie, directeur général de l’Armée du Salut à Whitehorse. « Les nuits sont froides, et nous nous assurons d’avoir autant de place que possible pour accueillir des personnes supplémentaires au besoin afin d’éviter qu’elles passent la nuit dehors. » La capacité maximum normale du refuge est de quatorze lits. Mais quand cela est nécessaire, et particulièrement en ce moment, ce sont les chaises et les tables que l’on pousse pour faire de la place et poser des matelas à même le sol, permettant ainsi à seize autres personnes de passer la nuit au chaud.

Le soutien des bénévoles et de la communauté

Bien sûr, l’équipe du refuge de l’Armée du Salut tente de marquer le coup en ces temps de fête, et d’apporter un peu de lumière au milieu d’un hiver parfois bien long. « Chaque année, nous organisons des petits événements à l’approche des fêtes, et nous allons chercher des cadeaux pour les résidents. Un dîner communautaire est organisé le jour de Noël », confie Ian McKenzie qui ajoute que le soutien de la communauté est un atout ici au Yukon.

« Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, soit pour le dîner communautaire de Noël, soit pour faire sonner la cloche dans les rues de Whitehorse afin de collecter des fonds. Nous étions un petit peu en dessous des résultats attendus l’année dernière, donc nous cherchons encore des bénévoles cette année pour remonter la barre. En général, nous demandons aux bénévoles deux heures de leur temps », confie le directeur général.

En effet, comme chaque année, l’Armée du Salut a commencé à la mi-novembre sa campagne des marmites de Noël qui se poursuivra jusqu’au 24 décembre. C’est l’une des plus importantes activités annuelles de financement au Canada qui mobilise des milliers de bénévoles. Plus de 2 000 emplacements de marmite répartis dans tout le Canada permettent à l’Armée du Salut de financer une vaste gamme de programmes sociaux. Pour la majorité des Canadiens, les marmites de Noël constituent leur unique point de contact annuel avec l’Armée du Salut.

Un Centre-Espoir : un nouveau refuge

La capacité d’accueil actuel du refuge situé à l’intersection de la 4e Avenue et de la rue Black est de quatorze personnes. Le nouveau complexe qui se construit actuellement au coin de la 4e Avenue et de la rue Alexander offrira une gamme de services de soutien et abritera un refuge d’urgence pouvant accueillir 25 personnes, un espace d’accueil temporaire, une plus grande salle à manger et 22 logements de transition. Il remplacera le vieux bâtiment de l’Armée du Salut, personne ne sait encore ce que deviendra l’ancien refuge.

Le gouvernement du Yukon a versé plus de 10 millions de dollars pour l’achat des terrains, la conception et la construction du Centre. Sur ce projet, l’Armée du Salut travaille en étroite collaboration avec les ministères de la Santé et des Affaires sociales et de la Voirie et des Travaux publics. « Notre gouvernement est fier de respecter sa promesse de remplacer et d’agrandir le refuge pour les sans-abri de Whitehorse », avait déclaré Darrell Pasloski, l’ex-premier ministre du Yukon, lors de la signature du projet en mars 2015.

« Il y aura toujours des défis. Bien sûr, le but du programme est d’aider les personnes à trouver un logement de façon plus permanente. Nous serions vraiment très heureux de voir le problème des sans-abri disparaître totalement à Whitehorse, ce serait un bel objectif; et nous y travaillerons dans le nouvel établissement. Bien sûr, cela prend du temps pour atteindre ce genre d’objectif, cela ne se passera pas pendant la nuit, il y aura toujours des besoins et des défis à relever », conclut Ian McKenzie.