Transpirez et sculptez votre corps sur un rythme rock and roll!

Kelly Tabuteau

Créé par deux Californiennes (Kirsten Potenza et Cristina Peerenboom) en 2011, Pound est la nouvelle discipline d’entraînement physique en vogue dans les salles de remise en forme, et elle débarque à Whitehorse! Depuis le 27 avril, Mélissa Cyr organise des entraînements de six semaines, à Peak Fitness, avec sa société 867 FYT. Il est temps d’en apprendre davantage sur cette activité qui permet de renforcer l’intégralité de son corps, tout en battant le rythme de la musique!

Le POUND décrypté

Mélange de mouvements de Pilates et de danse, le Pound est une nouvelle méthode d’entraînement qui allie travail cardio-vasculaire et renforcement musculaire, sur une liste de lecture musicale très rock. Armé de deux bâtons de 115 grammes environ chacun qui ressemblent étrangement à des baguettes de batterie, on marque le rythme de la musique pour accompagner les mouvements du reste du corps. Cela permet ainsi d’activer les bras et d’augmenter l’entraînement cardio de 20 % par rapport à un cours d’entraînement physique classique. « Dans une séance de 45 minutes, on peut effectuer jusqu’à 500 flexions des jambes, plus les mouvements pour renforcer le reste du corps et surtout son centre [transverse et plancher pelvien], sans même s’en apercevoir! On suit la musique, on s’imprègne de l’atmosphère et on a beaucoup de plaisir tout en travaillant dur! », explique Mélissa.

Certaines personnes choisissent la boxe pour se défouler, d’autres iront désormais s’initier au Pound pour déstresser. En plus d’améliorer la coordination, l’agilité, l’endurance et la musculature, on y brûle jusqu’à 600 calories par classe. La recette du succès de ce concept : enchaîner les exercices à un rythme frénétique, guidé par le claquement des baguettes entre elles ou au sol!

Une substitution à la Zumba?

Offrant un nouveau style de cours dansé, le Pound ne remplace pas les séances de Zumba pour autant, mais aurait tendance à les compléter. « Avec la Zumba, on a un entraînement très cardio. Avec le Pound, on garde le renforcement du muscle cardiaque tout en renforçant l’intégralité du corps », développe Mélissa. Une fois sa journée de « bureau » achevée, Mélissa anime ces deux types de classes en soirée, en s’adaptant à son groupe pour la langue d’enseignement. On pourra donc suivre des cours en anglais, en français ou même bilingues!

Limitée à une vingtaine d’inscriptions, l’offre devrait s’accroître dès la fin de l’été avec des créneaux à Peak Fitness et au Centre des Jeux du Canada. En attendant, il ne reste que quelques places pour la formation estivale à Peak Fitness, les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 du 5 juillet au 16 août. Pour s’inscrire, on peut contacter directement la salle de remise en forme ou Mélissa sur sa page Facebook : 867 FYT.