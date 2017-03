Sur le chemin avec Claire Ness

0 0 0 Partager

Olivier de Colombel

La chanteuse yukonnaise fera découvrir son troisième album On The Trail sur les planches du Centre des arts du Yukon le 4 mars.

Un album éclectique

L’album s’ouvre sur un premier titre très ensoleillé, Lake and River, parlant d’amour, de nature et de voyage, des thèmes que l’on retrouve tout au long des onze chansons du disque. Les balais de Lonnie Powell à la batterie et le son si rond de Paul Bergman à la contrebasse posent immédiatement le décor, sur lequel viennent flotter les notes aériennes de Bob Hamilton à la guitare Pedal Steel, le directeur artistique de l’album.

Un solo de clarinette et un swing léger ouvrent Cheer Up Sky, la deuxième chanson. Dans cet univers plus jazz, la voix de Claire Ness rappelle celle de la chanteuse Peggy Lee, particulièrement sur It’s A Good Day enregistré en 1946.

Puis les genres de musique s’enchaînent au fur et à mesure que l’album se dévoile, du reggae sur Ruthie T, un son pop dans The Cave, et des airs de Western Swing avec Low Ball Louie et sur la chanson éponyme de l’album : On The Trail. L’auteure-compositrice- interprète s’est amusée à visiter de nombreuses sonorités pour offrir un festival de couleurs. Treize musiciens et musiciennes ont participé à l’enregistrement. Sauf quelques pistes de clarinette enregistrées à Toronto, l’intégralité de l’album a été produite et enregistrée à Whitehorse, au studio Old Crow Recording du grand Bob Hamilton, et par ses soins. « Bob est super bon et il a apporté beaucoup de bonnes idées à mes chansons. Ça m’a rappelé que les directeurs artistiques ne reçoivent pas toujours le crédit qu’ils méritent. Le son de l’album est 50 % mon écriture, 50 % la création de Bob », raconte l’artiste.

Un album, une année

Commencé en décembre 2015, On The Trail a été achevé en décembre 2016. Une aventure d’une année bien remplie! « Quand j’ai décidé de faire ce nouvel album, c’était en été 2015, j’ai fait une demande pour une subvention à la Commission du cinéma et de l’enregistrement sonore du Yukon, et je l’ai eue. Peu après, j’ai appris que j’étais enceinte, mais j’avais déjà « les roues tournées » vers mon enregistrement de CD. Alors, je me suis dit qu’on allait prendre un peu plus de temps, car je ne voulais pas bâcler tout ça, je souhaitais réaliser ce projet le mieux possible », confie la chanteuse.

Les chansons écrites et composées par Claire racontent son histoire et comment elle voit le monde. « On the Trail est une chanson que j’ai écrite à propos de voyage avec Pascal (le mari de Claire). Trouver quelqu’un que tu aimes et avec qui tu aimes voyager, c’est trouver l’Amour. J’ai pensé que ce titre donnait beaucoup de signification à l’album, car tout l’album parle de voyage et d’amour. Il y a un autre titre qui s’appelle Mecanic qui raconte que je veux me marier avec un mécanicien », explique Claire en riant.

Mais la nouvelle maman ne va pas s’arrêter là, Claire pense déjà à la suite : un album pour les enfants d’ailleurs. « J’ai déjà six chansons prêtes pour le prochain album. Et peut-être, après ça, un album en français », révèle l’artiste.

Claire sera entourée de Bob Hamilton, Grant Simpson, Paul Bergman, Lonnie Powell et Olivier de Colombel le 4 mars à 20 h au Centre des arts, une soirée pleine de surprises apparemment, la famille du cirque n’est jamais très loin avec Claire Ness.