Spécial Rentrée : Une cinquième année pour le programme FACE

Marie-Hélène Comeau

Plus d’une quinzaine d’élèves commencent leur année scolaire yukonnaise en vérifiant l’état de leur sac de couchage, l’étanchéité de leurs bottes de marche ou de leur manteau de pluie, ainsi qu’en s’affairant à déshydrater leur nourriture. Ce sont les étudiants en immersion française du programme FACE de la 10e année de l’Annexe Wood Street, une branche de l’École F.-H.-Collins.

Depuis maintenant cinq ans, l’enseignante Karine Bélanger qui a mis sur pied le projet jumelle enseignement pédagogique et activité expérientielle au sein du programme d’immersion française FACE (French, Achievement, Challenge, Environment, Stewardship). Le programme intègre l’enseignement des sciences humaines, de l’éducation physique, du plein air et de l’environnement, à 30 jours de sortie en plein air durant une session scolaire entière. Il fait suite au programme PASE (Plein air et sciences expérientielles) de la 9e année qui est enseigné en français une session par année par Alain Dallaire, fidèle au poste depuis 1996.

Cet automne, les élèves de FACE commencent l’année scolaire avec un voyage en canot de huit jours sur la rivière Teslin. Ils sont responsables d’apporter le matériel nécessaire pour ce voyage que les prévisions météorologiques annoncent pluvieux. Pour ceux qui n’ont pas le matériel à la maison, il est alors possible de tout emprunter à l’école.

À l’équipement s’ajoute la responsabilité des repas puisqu’en équipe ils doivent à tour de rôle préparer un souper pour tout le groupe. Enfin, à cette logistique s’ajoute une préparation à caractère historique puisque les élèves doivent faire une recherche avant le départ sur un personnage qui a emprunté la route difficile de la rivière Teslin pour se rendre jusqu’à Dawson durant la Ruée vers l’or. Cette recherche leur permettra d’entrer dans la peau de ce personnage durant l’expédition.

« Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont pris cette route et nous avons peu d’information sur ces derniers. Nous savons toutefois que le Parlement canadien a envoyé à l’été 1898 des membres de l’armée par la rivière Teslin pour aider la Gendarmerie royale à Dawson qui était débordée avec l’afflux humain de la Ruée vers l’or », explique Karine Bélanger enseignante à l’école F.-H.-Collins depuis dix-sept ans. « Je veux que les jeunes développent leur perception du lieu durant le voyage en se mettant dans la peau d’un membre d’une Première Nation, d’un civil ou d’un militaire de l’époque, et tentent de découvrir à travers le regard du personnage historique cette rivière que nous empruntons aujourd’hui », souligne-t-elle.

Le programme d’immersion de l’École secondaire F.-H.-Collins roule au maximum de sa capacité cette année en comptant 700 élèves et une quinzaine d’enseignants. Jamie Shaw, directeur adjoint de l’école et responsable du programme d’immersion française pour une deuxième année consécutive est enthousiaste face à la popularité du programme. « Cette année, nous avons autant d’étudiants en 8e année qui sont inscrits au programme d’immersion française qu’en anglais. C’est stimulant », confie-t-il.

L’Annexe Wood Street est située au centre-ville de Whitehorse où se donnent, entre autres, les programmes PASE et FACE. Au fil des ans, l’Annexe a gagné en autonomie, si bien que cette année Darren Hays est devenu officiellement le directeur des lieux, laissant penser que l’Annexe Wood Street deviendra éventuellement une école yukonnaise autonome. Rien n’est toutefois confirmé pour le moment.