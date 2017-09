Spécial Rentrée : Exploration et découvertes au camp d’été francophone

Nelly Guidici

Cette année, Leslie Larbalestrier, adjointe administrative de La Garderie du petit cheval blanc et responsable du camp était accompagnée de Myrka Simoneau et Loanie Therrien du Cégep de Sherbrooke, ainsi que de Gabrielle Gagnon pour animer le camp d’été. Le programme mitonné avec succès a proposé de nombreuses activités variées qui ont ravi les petits comme les grands. Du cirque à la danse en passant par le monde enchanté d’Harry Potter ou encore l’astronomie, il y en avait pour tous les goûts. « On fait rarement les mêmes activités chaque année, je fais attention à ne pas avoir de programme répétitif », explique Mme Larbalestrier.

Les nouveautés de la saison

Guillaume Robert, membre des Modélistes aéronautiques associés du Canada ainsi que du Club de modélisme du Yukon a animé deux ateliers. Le premier sur l’aviation a permis aux enfants de piloter des drones d’intérieur dont la taille ne dépasse pas la paume de la main. Le second atelier, plus basé sur l’expérimentation, portait sur les maquettes et la peinture sur figurine. « Ces deux ateliers ont été très agréables à animer et les plus âgés ont particulièrement aimé piloter les drones », précise M. Robert.

Les enfants ont également porté leur regard vers le ciel en compagnie d’Anthony Gucciardo, président de la Yukon Astronomical Society (Société yukonnaise d’astronomie). « Les enfants ont adoré cet atelier, précise Mme Larbalestrier, car ils ont fabriqué leur propre fusée. »

Les activités sportives

Le sport est toujours présent dans les programmations et cette année encore, les enfants de 6 à 10 ans ont profité d’une balade à vélo de deux heures sur la piste cyclable Millenium. Ce tour leur a permis de faire une halte à la passe migratoire de Whitehorse ou encore de découvrir les créations et démonstrations des souffleurs de verres du Studio Lumel aussi baptisé « l’usine du bonheur ».

Gaël Marchand du Cercle des sports de l’Arctique est venu faire une initiation à l’extérieur pour un groupe de 25 enfants. Ainsi, ils se sont mesurés les uns aux autres à l’épreuve du Stick Pull (tirer le bâton). M. Marchand leur a également conté les origines de cette discipline qui vient de la chasse au phoque qu’il faut tirer hors de l’eau. Ainsi, le geste à accomplir est tiré directement de la réalité du chasseur qui doit remonter sa prise à la surface : « Je leur ai fait jouer l’histoire et en participant, ils ont compris d’où venait le geste de traction. »

Intégration pour les nouveaux arrivants francophones

Cinq enfants issus de trois familles venant de l’est du Canada et nouvellement installées ont noué de nouvelles amitiés pendant le camp. « Le camp permet aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux futurs élèves de maternelle de se faire des amis avant de rentrer à l’école », précise la responsable du camp d’été. « De plus, les parents sont contents d’avoir cette offre. » Par ailleurs, six enfants issus des écoles d’immersion Selkirk et élémentaire de Whitehorse ont suivi les activités du camp cette année. L’un des objectifs du camp est l’accompagnement des enfants dans leur apprentissage de la langue pendant la période estivale. « Notre but est d’aider l’apprentissage du français et les petits francophones étaient ravis de pouvoir aider leurs amis en immersion! », conclut Mme Larbalestrier. Au total, ce sont 72 enfants de 4 à 10 ans qui ont découvert de nouveaux univers dans la bonne humeur et la gaieté.