Ski de fond : les Yukonnais sont sur les pistes

Olivier de Colombel

Voici qu’est arrivée la saison du ski de fond. De nombreux Yukonnais et Yukonnaises l’attendaient avec impatience. La neige s’est fait attendre cette année. Et pas seulement pour les locaux, d’ailleurs. Le « Yukon à ski » est également une destination prisée par les touristes venus du monde entier pour découvrir le Whitehorse Nordic Centre et ses quelque 85 kilomètres de pistes damées situées à cinq minutes du centre-ville. « Ce qui rend Whitehorse unique pour le ski de fond, c’est l’accessibilité des pistes. Juste à quelques minutes de leurs hôtels, les vacanciers et touristes peuvent se rendre très facilement sur les pistes, et en un temps record! », explique Miriam Lukszova, la responsable du Club de ski de fond de Whitehorse.

Une série d’événements

De nombreux événements sont organisés par le club en ce début de saison. En octobre a eu lieu le traditionnel Ski Swap qui se déroule depuis une vingtaine d’années. « Probablement en raison des groupes Facebook d’achat et vente, ou des sites de petites annonces comme Kijiji, la fréquentation a nettement baissé cette année », précise Miriam Lukszova. Même si l’événement a reçu moins de visiteurs que les années précédentes, cela reste le symbole du début de la saison et offre la possibilité de vendre du matériel usagé pour certains, et de se procurer de quoi se lancer dans la discipline pour d’autres.

Également, des événements comme cette journée portes ouvertes le 18 décembre dernier qui offrait à tous les skieurs un forfait gratuit de 11 h à 15 h, la location gracieuse de matériel et des leçons gratuites. Une aubaine pour les nouveaux arrivants à Whitehorse qui souhaitaient s’essayer au ski ou à la raquette. « Ces dernières années, de plus en plus de personnes viennent de l’extérieur du territoire, venant visiter Whitehorse en tant que destination de ski de fond. Beaucoup d’Européens, et particulièrement des Français. Mais aussi des Japonais, et bien évidemment des personnes de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. »

Des chiffres qui grimpent

Les chiffres sont encourageants pour le Club. Plus de 1 300 forfaits pour la saison ont déjà été vendus cette année. Les trois programmes pour enfants sont aussi très populaires et le nombre d’inscrits augmente chaque année de façon significative : 500 enfants rien que pour le programme SUBWAY® Ski S’Cool.

De nouveau cette année, et tout au long du mois de février, la compagnie aérienne du Yukon parraine le « Défi Air North ». Le gagnant se verra remettre des billets pour des destinations desservies par la compagnie.

Vous pouvez visiter le site www.xcskiwhitehorse.ca pour plus d’information.