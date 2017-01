Où il est question de livres, de plaisirs et de découvertes

Cécile Girard

« Ouvrir un beau livre, s’y plaire, s’y plonger, s’y perdre, y croire, quelle fête! », a écrit Victor Hugo. Si l’expérience de vous plonger dans un beau livre et de vous y perdre vous tente… dirigez-vous vers la Bibliothèque publique de Whitehorse! Sa section française contient plus de 7 700 items alors que la collection de livres électroniques se chiffre à une centaine. Saviez-vous que le stock est régulièrement enrichi et rafraîchi dans toutes les bibliothèques, une quinzaine au territoire? C’est ce que nous apprend Aimee Ellis, directrice des bibliothèques publiques du Yukon.

Romans, biographies, essais, ouvrages techniques, contes, livres pour enfants, la variété est impressionnante. Mme Ellis explique aussi que les usagers de la bibliothèque peuvent consulter le catalogue en ligne à l’adresse suivante : pac.gov.yk.ca. Les nouveaux livres et les DVD figurent sur la page principale. Les gens qui vivent dans les communautés peuvent faire une requête en ligne en utilisant leur carte de bibliothèque (la carte est gratuite pour les Yukonnais, il suffit de la demander au comptoir). Ils peuvent aussi visiter leur bibliothèque locale et y faire livrer les ouvrages sélectionnés.

À Whitehorse, la bibliothèque est adjacente au Centre culturel des Kwanlin Dün. Elle se veut un lieu paisible où les usagers peuvent explorer les myriades de pages écrites par des auteurs de tous azimuts. Denise Beauchamp, une lectrice avide, fréquente la bibliothèque de façon régulière : « Souvent, lorsque je termine mes courses au centre-ville, j’aime y aller. Je peux y passer facilement deux ou trois heures », raconte-t-elle.

Les Papivores

Mme Beauchamp, une enseignante à la retraite, appartient aussi au club de lecture francophone Les Papivores. Les Papivores est un petit club de lecture francophone (cinq à six personnes) qui participe au programme des clubs de lecture appuyés par la Bibliothèque de Whitehorse. Patricia Brennan, gestionnaire de projets à l’Association franco-yukonnaise, est la personne responsable du club de lecture. Elle explique : « C’est notre toute première expérience. Nous nous rencontrons deux fois par session : une fois à la bibliothèque pour cueillir le livre choisi et discuter un peu de l’auteur, puis une deuxième fois à l’extérieur pour discuter de l’expérience de la lecture.

Notre premier auteur était Céline : Voyage au bout de la nuit, le prochain sera L’élégance du hérisson et le dernier, L’effet Papillon. Les sessions durent une saison. Nous allons cueillir notre prochain titre en janvier et nous aurons jusqu’au début mars pour le lire. Ensuite, en avril, nous commencerons la lecture de notre dernier titre. La fin des sessions est prévue pour juin 2017 », explique Mme Brennan.

C’est par pure curiosité que Denise Beauchamp a joint Les Papivores. « Des anglophones me disaient faire partie d’un club de lecture. Cela m’intriguait. Lorsque j’ai reçu un courriel de Franco50 m’avisant de la mise sur pied d’un club francophone, j’ai manifesté mon intérêt. Mme Beauchamp estime que le principal avantage du Club est de lui faire connaître des auteurs de différents horizons. « Je ne crois pas que j’aurais lu Céline si je n’avais pas appartenu au Club. Cela m’a stimulée. De plus, l’exemplaire fourni provient d’une belle édition (Classique Folio Plus.) À la fin du livre, on trouve des critiques, des analyses, des explications très intéressantes », renchérit-elle. Avis aux intéressés : deux places sont vacantes chez Les Papivores. Contactez Patricia Brennan pour plus d’information : pbrennan@afy.yk.ca