On va bouger cet été au Yukon et il y en aura pour tous les goûts

Kelly Tabuteau

C’est un programme chargé en rencontres sportives qui attend cet été les Yukonnais. Que l’on soit amateur, sportif aguerri ou simple spectateur, de nombreuses manifestations auront lieu dans tout le Yukon. Cela a d’ailleurs déjà commencé, puisqu’hier a été donné le coup d’envoi de la Yukon River Quest! Jusqu’au 2 juillet, de nombreux participants pagayeront vivement sur le fleuve afin d’atteindre la ligne d’arrivée de la plus longue course mondiale de canot et de kayak, qui relie sur 715 kilomètres Whitehorse à Dawson. L’Aurore boréale vous offre ci-dessous un tour d’horizon des autres compétitions sportives les plus en vue de cet été.

La course à pied mise à l’honneur

Les festivités commenceront le 2 juillet avec un ultra-marathon (80 km) à Whitehorse pour la première édition de la Reckless Raven Yukon 50 miles Ultra And Relay Race. On s’envolera ensuite vers le nord, où le 22 juillet se déroulera l’Air North Midnight Dome Race, une course ouverte à tous, coureurs comme randonneurs, avec un but commun, celui de gravir les 915 m de dénivelé de la mythique montagne qui domine la ville de Dawson. Une semaine après, c’est de nouveau à Whitehorse que les amateurs de course à pied pourront briller avec le marathon du fleuve Yukon (Yukon River Trail Marathon). L’organisation attend les participants le 30 juillet pour différents départs : marche, semi-marathon et marathon en solitaire ou en équipe de deux à quatre membres.

Les athlètes pourront ensuite reposer leurs corps au mois d’août pour revenir en forme dès le début du mois de septembre avec la Klondike Road Relay-Klondike Trail ’98 Road Relay! Le parcours de cette course suit une partie du chemin emprunté par les prospecteurs à la fin des années 1890 lors de la Ruée vers l’or du Klondike. Il serpente entre Skagway et Whitehorse, représentant un total de 175 kilomètres, découpés en dix relais.

D’autres sports à suivre également

Outre la course à pied, on pourra assister à de nombreux événements, et pour certains d’entre eux, on pourra même prendre part à la compétition! Et ce sera notamment le cas pour le Championnat d’or du Yukon du Mountain View Golf Club de Whitehorse les 8 et 9 juillet, ou pour le 20e tournoi annuel des Open Gold de Faro du 12 au 15 juillet. Et si on préfère la vitesse à la concentration du swing, on pourra toujours se rendre à Montana Mountain les 29 et 30 juillet pour du vélo de descente avec le Carcross Enduro, une épreuve organisée par le Contagious Mountain Bike Club. La montée se fait au rythme de chacun puisque seule la descente sera chronométrée! Un rendez-vous incontournable pour tout amateur de cyclisme!

Il ne faudra pas manquer non plus le 15e Championnat du monde de softball qui se déroulera du 7 au 16 juillet sur le terrain Pepsi de Whitehorse. Après avoir accueilli en 2008 la catégorie junior, en 2012 celle des Femmes, en 2014 à nouveau celle des juniors, ce sont cette année les Hommes qui s’affronteront dans la capitale du Yukon.

On trouve donc une grande diversité d’activités qui permettront à ceux qui le veulent de mêler esprit de compétition, amusement et transpiration. Mais aussi histoire, avec le championnat d’orpaillage (le Yukon Gold Panning Championship) qui se déroulera le 1er juillet dans la ville de Dawson! Avec cette compétition, on s’éloigne quelque peu du domaine sportif pour rendre hommage à l’histoire du territoire!

Pour plus d’information sur les événements, on peut consulter le site sportyukon.com.