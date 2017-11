Ne manquez pas les grands rendez-vous de l’hiver

Kelly Tabuteau

Bien que l’hiver s’en vient, que les températures chutent, que la neige recouvre tout sur son passage et que beaucoup préfèrent la chaleur de leur foyer à la vie extérieure, le Yukon n’est pas encore prêt à entrer en hivernation.

Outre le Yukon Sourdough Rendezvous, qui n’est plus à présenter et qui se tiendra du 16 au 25 février prochain, c’est un calendrier chargé d’événements en tous genres qui attend la population yukonnaise. Amateur d’arts, de gastronomie ou de sports, tout le monde aura de quoi s’occuper!

Glisse, glisse, glisse!

Alors que la station de ski du Mont Sima et le centre nordique de Whitehorse ont déjà fait leur ouverture présaisonnière la fin de semaine passée, il faudra cependant attendre le 1er décembre 2017 pour arpenter à nouveau les pistes de ski alpin du territoire.

Pour le ski de randonnée, la neige se fait encore désirer. Mais lorsqu’elle daignera enfin s’installer pour de bon, les Yukonnais pourront profiter de deux journées gratuites au mont MacIntyre, les 19 et 26 novembre, grâce à Coast Mountain. Le principe : chausser ses skis et rejoindre la cabane d’Harvey pour déguster gratuitement des caramels au sirop d’érable!

Les sportifs pourront aussi tenter de remporter des allers- retours en avion avec le Challenge Air North, au mois de février 2018 : un mois complet pour encourager les skieurs de randonnée à fouler les pistes du centre nordique de Whitehorse!

Et pour les plus courageux, ce sera peut-être l’occasion de s’engager dans la course « Yukon Arctic Ultra », entre le 1er et le 9 février, une des courses les plus froides et les plus difficiles qui existent : avec un vélo de montagne, des skis de randonnée ou juste des chaussures de course, les concurrents parcourent le tracé de la Yukon Quest, de Whitehorse à Braeburn ou Pelly Farm, en solo ou en équipe; 100 ou 300 miles, un vrai défi à relever!

Jamais sans chien… ou sans motoneige

La saison du mushing, que ce soit en traîneau ou en ski, sera officiellement lancée le 14 janvier lors de la course « Carbon Hill Sled Dog and Skijor Race », une course de 6 à 30 milles au départ du Centre communautaire de Mont Lorne.

Suivront ensuite l’arrivée de la Yukon Quest à Whitehorse qui cette année prendra le départ de Fairbanks, en Alaska, à la mi-février, et la course hommage à Percy DeWolfe, le « facteur » du Grand Nord qui a transporté le courrier entre Dawson et Eagle en Alaska de 1910 à 1949, le 22 mars prochain.

Pour d’autres, l’hiver est synonyme de longues balades en motoneige. Et si certains veulent se mettre davantage au défi, ils pourront le faire lors de deux événements : du 19 au 21 janvier avec l’« Alcan 200 International Snow Machine Road Rally », au départ du côté américain de la route de Haines, jusqu’au lac Dezadeash, puis retour; ou bien du 8 au 11 mars avec la course « Trek over the Top » qui relie Tok, en Alaska, à la ville de Dawson.

Accros aux achats?

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec foires et marchés. Le Yukon ne dérogera pas à la règle avec de nombreuses expositions d’artisanat unique : les festivités commenceront à Whitehorse le 18 novembre avec un salon de Noël au Centre des Jeux du Canada, puis se poursuivront à Dawson avec le salon KIAC d’art et d’artisanat.

En décembre, c’est le centre culturel des Kwanlin Dün qui sera à l’honneur pour son traditionnel marché de Noël, ainsi que l’hôtel Westmark du 8 au 21 décembre. Et pour garder l’esprit de Noël, la population pourra prendre part au défilé des pères Noël qui animera la rue principale de Whitehorse le 2 décembre.

Les Yukonnais pourront aussi rester dans le confort et la chaleur des salles de spectacles, avec l’« Available Light Film Festival », le plus grand festival de longs métrages au nord du 60° parallèle, qui met chaque année à l’honneur le cinéma nordique, canadien et international. L’événement se tiendra à Whitehorse du 3 au 11 février. Le « Dawson City International Short Film Festival » se tiendra, quant à lui, du 29 mars au 1er avril prochain.

Enfin, ce 21 décembre, l’occasion sera donnée de célébrer le jour le plus court de l’année grâce à la course/marche du solstice d’hiver de Grey Mountain, soit un parcours de 12 kilomètres. Les frais d’inscription se paient en aliments non périssables et sont destinés à la banque alimentaire de Whitehorse. L’hiver sera une fois encore bien occupé dans le nord du Canada.

