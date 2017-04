Levons les tabous sur le plancher pelvien

Kelly Tabuteau

Dans la société actuelle, il existe toujours certains sujets qui restent tabous. Que ce soit par timidité ou par peur, on n’en parle surtout pas… Et pourtant, qu’y a-t-il de plus naturel que d’uriner ou d’aller à la selle? L’Aurore boréale est allé à la rencontre de Sophie Villeneuve, physiothérapeute en santé périnéale et pelvienne, afin de lever le voile sur cette spécialité.

Le plancher pelvien, kézako?

C’est un ensemble de muscles situés dans la partie inférieure du bassin qui relie le coccyx à l’os pubien en entourant l’anus, l’urètre, et le vagin chez la femme. Ils créent alors un support pour l’utérus, la vessie et le rectum. Comme tout muscle, le plancher pelvien a la capacité de se contracter (pour retenir l’urine ou les selles) et de se relâcher (pour les libérer). Il a également un rôle stabilisateur des articulations du bassin : hanches, symphyse pubienne, sacrum et coccyx.

Du fait de sa localisation, il est facilement imaginable qu’un plancher pelvien dysfonctionnel puisse entraîner des problèmes dans la région urogénitale. Qu’il soit hypertendu ou trop lâche, de nombreux symptômes peuvent se manifester : des pertes urinaires ou fécales involontaires, une vessie hyperactive (aller aux toilettes plus de cinq à sept fois par jour), des urgences urinaires, des maux dans la région pelvienne, dans le bas du dos, au coccyx ou dans les hanches, des douleurs pendant les relations sexuelles, ou encore de la constipation.

Messieurs, vous êtes aussi concernés!

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas seulement un souci rencontré par les femmes enceintes ou les personnes âgées. « Beaucoup de personnes développent un plancher pelvien tendu, car elles le contractent inconsciemment et trop souvent, que ce soit à cause du stress, de douleurs chroniques ou parce qu’elles s’entraînent beaucoup sans s’étirer suffisamment », explique Sophie Villeneuve. « Les hommes, eux, peuvent être touchés par l’incontinence urinaire après une opération de la prostate. Le problème, c’est qu’ils sont moins enclins à en parler avec un professionnel de la santé! »

Étant donné cette diversité de clientèles et de symptômes, la rééducation périnéale et pelvienne est vraiment du cas par cas. L’idée que tout le monde devrait pratiquer des exercices de contracté-relâche pour renforcer son plancher pelvien est fausse. Cette méthode devrait uniquement être prescrite pour des muscles faibles. Pour quelqu’un dont le plancher pelvien serait tendu ou raccourci, elle ne pourrait qu’aggraver les symptômes… Dans ce cas-ci, il faudrait recommander des étirements et des exercices de relaxation. Le seul conseil que Sophie pourrait prodiguer pour tous serait de se servir régulièrement d’un tabouret de toilette ou marchepied. « En ayant les genoux plus élevés que les hanches, notre rectum est en position optimale pour évacuer les selles sans forcer. Trop forcer sur la toilette peut engendrer des descentes d’organes. L’utilisation du Squatty Potty aide donc à diminuer ce risque. »

Au Yukon, quelques professionnels de la santé sont spécialisés en réadaptation périnéale et pelvienne. Il est important de les consulter afin d’obtenir les conseils et exercices appropriés à vos symptômes. Si les recommandations sont suivies avec assiduité, les problèmes d’incontinence urinaire peuvent être résolus en quelques mois, voire quelques semaines. Sophie Villeneuve, dont la clinique est implantée en plein centre-ville de Whitehorse, est la seule à prodiguer des services en français. Elle anime actuellement des séances d’information gratuites (mais en anglais) les lundis, entre midi et 13 h. Tous les renseignements sont disponibles sur sa page Facebook, « Physio Borealis ».