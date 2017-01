Le Forum du Yukon sous le sceau de la réconciliation

Thibaut Rondel

Le Forum du Yukon qui s’est tenu le 13 janvier dernier au Centre culturel des Kwanlin Dün restera certainement aux yeux des Yukonnais la première grande étape du processus de réconciliation amorcé entre le nouveau gouvernement libéral de Sandy Silver et les Premières nations yukonnaises.

À cette occasion, le premier ministre Silver et les chefs autochtones se sont officiellement engagés à collaborer étroitement pour créer un plan d’action quinquennal identifiant leurs priorités communes. Pour ce faire, les deux parties se sont engagées à se rencontrer quatre fois par an. Les prochaines rencontres se tiendront en avril, en septembre et en décembre.

« Le forum qui s’est tenu aujourd’hui a permis de préparer le terrain pour de bonnes relations de travail entre le gouvernement du Yukon et les gouvernements des Premières nations. […] Nous sommes convaincus que le resserrement des liens avec les Premières nations et la mise en place de solutions élaborées conjointement seront bénéfiques pour tous les Yukonnais », a déclaré le premier ministre Silver.

Les discussions porteront principalement sur la mise en œuvre des ententes territoriales, sur les transferts de financement avec les gouvernements fédéral et territorial, sur la définition d’un calendrier législatif ainsi que sur la question d’une représentation commune à Ottawa.

« J’ai bon espoir que notre relation avec le nouveau gouvernement du Yukon donnera lieu à un véritable partenariat sur les problèmes propres aux Premières nations du Yukon : un partenariat qui reflétera nos positions et qui, d’une voix unanime, traitera des questions et des préoccupations des Premières nations », a déclaré Doris Bill, chef de la Première nation des Kwanlin Dün. « Aujourd’hui, les Premières nations du Yukon ont déclaré qu’elles étaient prêtes à collaborer en toute bonne foi avec le gouvernement du Yukon et je suis sûre que celui-ci est prêt à en faire tout autant, dans l’intérêt des Premières nations et de tous les Yukonnais. »

Réchauffement des relations

Le Forum du Yukon avait été créé en 2005 dans le but d’officialiser les relations intergouvernementales entre le gouvernement du Yukon et les Premières nations yukonnaises. Celles-ci considèrent cependant que les politiques menées ces dernières années par le gouvernement conservateur de l’ex-premier ministre Darrell Pasloski ont été développées sans consultation. Le manque de considération dont disent avoir été victimes les gouvernements autochtones aurait ainsi participé à briser la relation de confiance et de collaboration qui aurait dû primer avec le gouvernement du Yukon. Sous l’ère Pasloski, le Forum du Yukon ne s’était tenu qu’à trois reprises.

« Le Forum du Yukon est une excellente occasion pour les parties respectives d’enclencher un dialogue constructif sur divers sujets liés à la gouvernance », s’est ainsi félicité Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières nations du Yukon. « Avec cette déclaration, nous réaffirmons notre engagement à travailler ensemble, de gouvernement à gouvernement, sur des priorités communes, afin de bâtir un Yukon meilleur pour toutes les personnes qui y résident. »

M. Johnson a notamment souligné que les Premières nations yukonnaises avaient cette fois pu bâtir l’ordre du jour de la rencontre en respectant les traditions et la culture autochtones, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé.

Le Forum du Yukon comptait la présence des chefs des onze Premières nations yukonnaises ayant ratifié des Accords définitifs. Bien qu’elle n’ait pas signé d’entente définitive, la Première nation White River avait toutefois mandaté son chef adjoint pour participer à la rencontre. Les deux chefs Kaska des Premières nations de Ross River et de Liard n’ont pour leur part pas participé aux discussions.