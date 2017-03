Le Fat Bike Gran Fondo fait chauffer les pneumatiques

Kelly Tabuteau

Ce samedi 11 mars se déroulera, pour la troisième édition, le Fat Bike Gran Fondo, une course d’une quarantaine de kilomètres… en vélo des neiges. Les concurrents prendront le départ pour la troisième édition de ce grand tour du nord de Whitehorse. Accessible à tous, c’est surtout un moment amusant et convivial à passer entre amis ou en famille. On vous en dit plus!

Vous avez dit contagieux?

L’événement est organisé par le CMBC, le Contagious Mountain Bike Club, un club qui promeut tous types de cyclisme hors route, principalement dans la région de Whitehorse, et plus généralement au Yukon. Ses membres travaillent avec acharnement pour maintenir le réseau de sentiers existants, mais aussi pour l’agrandir et le sécuriser. Tout au long de l’année, l’association propose tout type d’activités, et notamment des ateliers pour améliorer les compétences de chaque pratiquant.

Avec un tel nom, on peut aisément imaginer la naissance d’une toute nouvelle communauté yukonnaise : « Nous sentons que l’enthousiasme que nous avons pour les vélos est juste transmissible à d’autres personnes. » Et c’est justement ce qui est arrivé à Virginia Sarrazin, cette Française passionnée de course à pied qui, outre ses participations à de nombreuses compétitions de longues distances à pied, aimerait un jour prendre le départ d’un triathlon. Devenue adepte il y a quelques années du vélo des neiges, elle admet qu’il lui « permet de continuer à rouler pendant l’hiver, tout en conservant un bon niveau d’entraînement. C’est aussi amusant pour le bikejoering! [vélo tracté par un ou deux chiens] » Depuis l’année dernière, c’est elle qui a repris l’organisation de la course, sous la tutelle du CMBC.

Le parcours

Historiquement située entre le lac Lewes et Carcross, la course a finalement élu domicile au nord de Whitehorse l’année dernière, après la fermeture du sentier initial pour l’organisation d’événement public. Aujourd’hui, le départ se fait depuis la route de Kluane Wagon dans la vallée de l’Ibex et suit essentiellement des chemins de neige tassée par motoneige. Les cyclistes rejoindront rapidement la trace de la Yukon Quest, cette mythique course de traîneaux à chiens, au niveau de Little River, et continueront jusqu’au sentier menant aux bains chauds de Takhini, où, s’ils le souhaitent, ils pourront aller se relaxer et se restaurer. « Le parcours présente quelques montées, mais progressives, rendant l’événement accessible à tous malgré la distance », confie Virginia.

L’année dernière, 35 participants se sont élancés sur les pistes de cette épreuve et on en attend davantage pour cette nouvelle édition. Les inscriptions se font le jour même sur place, à partir de 9 h. Comptez 15 $ pour les adhérents du CMBC ou 20 $ pour les non-membres. Le départ, quant à lui, se fera en masse à 10 h. Les premiers devraient franchir la ligne d’arrivée aux alentours de midi.

Pour toute information, on peut contacter l’organisation par courriel : info@cmbcyukon.ca.