Le doyen francophone Lorenzo Grimard décède à 101 ans

Thibaut Rondel

Le Franco-Yukonnais Lorenzo Grimard est décédé à l’âge de 101 ans dans la nuit du 31 août au 1er septembre dernier. M. Grimard était le doyen de Dawson et le plus âgé des membres de la communauté franco-yukonnaise.

M. Grimard est né le 23 avril 1916 à Saint-Gabriel-de-Guérin, un petit village du Témiscamingue au Québec. Il perd son père à l’âge de deux ans et est élevé par ses deux oncles, tandis que sa mère doit trouver un emploi dans un presbytère d’un autre village pour subvenir aux besoins de la famille.

Il déménage plus tard à Montréal puis en Colombie-Britannique. En 1945, il est engagé à Dawson par une compagnie d’extraction d’or, la Yukon Consolidated Gold Company (YCGC), qu’il quitte pour aller travailler sur le claim de 60 miles situé sur la route Top of the World.

Mineur de cœur, résidant au Yukon depuis plus de 70 ans, le doyen des Franco-Yukonnais avait reçu l’année passée les félicitations du maire de Dawson, Wayne Potoroka, pour son 100e anniversaire. Le conseil municipal de Dawson avait officiellement fait du 23 avril la journée Lorenzo Grimard.

Le centenaire avait également reçu deux mentions de mérite, l’une signée par le gouverneur général du Canada, David Johnston, et l’autre par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

M. Grimard a été enterré le samedi 9 septembre au cimetière de l’Ordre des pionniers du Yukon (Yukon Order of Pioneers) de Dawson, un ordre fraternel créé le 1er décembre 1894 à Forty Mile.