Le disque golf, une nouvelle discipline en vogue

Kelly Tabuteau

Si les disques volants sont réputés pour être un des accessoires de plage les plus appréciés, ils sont également utilisés dans des jeux d’extérieur plus encadrés, comme l’ultime passe. Ce sport collectif, généralement autoarbitré, oppose deux équipes de sept joueurs (unisexe ou mixte), qui, à l’instar du football, doivent amener un discoplane dans la zone d’en-but adverse, à l’aide de passes successives. Depuis, de nombreuses disciplines ont été inventées, comme le disque golf, discipline que l’on retrouve notamment à Whitehorse.

Le disque golf, kézako?

Comme l’ultime passe est inspirée du football, le disque golf, lui, est basé sur les règles du golf. Surprenant? Pas vraiment, puisqu’il en porte la marque dans son nom! Il peut se jouer avec un disque volant classique, mais le plus souvent, ce sont des disques légèrement plus petits et plus lourds qui sont utilisés afin d’offrir une meilleure aérodynamique au tir et ainsi permettre de garder une certaine précision sur des vols longs. Le but, donc, est de lancer un disque en direction d’une cible, l’équivalent du « trou » au golf. Cette dernière est constituée d’un panier de métal avec des chaînes. Ensuite, tout se déroule comme une partie classique de golf!

Une corbeille se joue habituellement en trois lancers : un premier sur le tee (fréquemment un jeté long), un second de longueur moyenne, dit « d’approche », pour atteindre une zone voisine de l’objectif, et enfin, un dernier tir de précision pour mettre le disque dans le panier. Et comme au golf où on peut changer de club en fonction du swing à faire, ici, on pourra utiliser différents disques en fonction du lancer que l’on souhaite effectuer. Une partie se joue couramment en dix-huit corbeilles, mais on peut aussi trouver des parcours de neuf ou douze « trous ».

Et au Yukon, ça donne quoi?

À Whitehorse, ce sont deux terrains de dix-huit corbeilles qui attendent les joueurs débutants ou confirmés pour se pratiquer : le Mont Mac Disc Golf Course et le Solstice Disc Golf Park (à Porter Creek). On trouve également un parcours de neuf cibles au Centre communautaire du Mont Lorne. Jusqu’à la tombée de la nuit, les aires de stationnement ne désemplissent pas, témoignant de l’attrait croissant des Yukonnais pour ce nouvel entraînement en vogue.

Depuis quelque temps maintenant, les passionnés peuvent concourir grâce aux actions de l’Association professionnelle de disque golf, et ainsi montrer leurs habiletés à maîtriser un disque volant. À l’échelle du Yukon, une compétition est organisée chaque année par l’Association de disque golf de Whitehorse. Pour sa 3e édition, le WDGA Trilogy Challenge accueillera les joueurs au Mont Mac le 30 septembre dès 10 h. Les sportifs s’affronteront jusqu’à 16 h et pourront ensuite se retrouver à Epic Pizza pour la « cérémonie » de remise de prix.

Pour plus d’information, on peut consulter la page Facebook : Whitehorse Disc Golf Association.