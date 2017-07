Le chant du hibou : un premier album pour Sophie Villeneuve

Olivier de Colombel

L’auteur-compositrice- interprète Sophie Villeneuve est en train d’enregistrer son premier album complet qui s’intitule Le chant du hibou. Après être revenu victorieuse de Pacifique en chanson et de Chant’Ouest, elle s’envolera cet été pour le Festival international de la chanson de Granby.

Aurore boréale : Le journal l’Aurore boréale suit ton chemin depuis plus d’un an (éditions avril 2016, juin 2016, octobre 2016). Que s’est-il passé depuis ton retour victorieux du Chant’Ouest?

Sophie Villeneuve : J’ai eu la réponse en janvier de Yukon Media Development pour la production de mon premier album. Je les remercie. Je vais enregistrer cet album au studio de Jim Holland (Green Needle Records). L’album devrait être prêt pour début 2018.

A.B. : Avec qui travailles-tu sur cet album?

S.V. : Brigitte Desjardins à la batterie, Paul Bergman à la basse, Marc Pannahill au banjo, Renald Jauvin à l’accordéon, entre autres. Il y a certaines chansons qui sont sur mon album démo qui se retrouveront sur l’album.

A.B. : Est-ce que c’est une volonté de ta part de travailler surtout avec les artistes locaux?

S.V. : Oui, tout à fait. Ça rend aussi les choses plus simples, car nous pouvons pratiquer plus facilement.

A.B. : Quelle sera la couleur de ce nouvel album que tu prépares?

S.V. : Ça sera un l’album folk. La majorité des chansons sont en français. Le nom de l’album c’est Le chant du hibou. J’ai passé deux mois l’hiver dernier dans une cabane de trappeur, on faisait du traîneau à chiens et il y avait un hibou proche du chalet que j’entendais chanter tous les soirs. Ce hibou m’a inspiré deux nouvelles chansons.

A.B. : Tu vas bientôt participer au Festival international de la chanson de Granby. Quels sont les avantages pour toi dans ce festival?

S.V. : Ce festival, c’est autant une formation qu’une compétition. J’ai déjà reçu deux formations au mois d’avril et juin en vue de la compétition, chaque fois une semaine. On a travaillé les trois chansons que je vais présenter lors de la compétition : Y fait frette, Le Pantin et Le Petit cœur en laine. Lors de ces formations, j’ai suivi des ateliers d’écriture, j’ai eu des retours de professionnels, des cours de chant, etc. Et j’ai pu rencontrer les 24 autres participants au concours. Je sens déjà qu’il va y avoir de belles collaborations. Le Festival de Granby, c’est vraiment un endroit pour apprendre, mais aussi pour rencontrer d’autres artistes et créer des contacts.

A.B. : Comment envisages-tu ta carrière de musicienne dans les prochaines années?

S.V. : J’ai été sélectionnée pour aller à septembre à Yellowknife pour la vitrine Contact Ouest. Je vais pouvoir commencer à vendre mon spectacle Le chant du hibou, en prévision de l’album qui sortira en janvier.

J’aimerais vraiment rester au Yukon. Mon cœur est ici. C’est dans la nature que je trouve mon inspiration. Donc, ce serait plutôt de faire des tournées ici et là, mais je souhaite continuer à pratiquer la physiothérapie ici à Whitehorse. C’est comme ça que je vois ma carrière, en continuant à faire les deux.

A.B. : Quels sont tes spectacles à venir?

S.V. : Les Grandes fêtes Telus (Rimouski, QC) le 15 juillet — d’ailleurs, ce sera le plus gros spectacle auquel j’aurai participé jusqu’à maintenant, ils attendent 5 000 personnes; et le 18 août au Festival international de la chanson de Granby.

L’album démo de Sophie Villeneuve est maintenant disponible sur iTunes et Spotify, et il peut être commandé en version disque compact sur son site.