Le 10e été de Tennis Yukon

Kelly Tabuteau

Saviez-vous qu’il y avait des courts de tennis accessibles à tous au Mont Mac? Depuis deux semaines maintenant, le soleil réchauffe le sol et la neige fond à grande vitesse! Ce n’est qu’une question de jours avant que les terrains soient de nouveau praticables, ce dont se réjouit Stacy Lewis, la présidente de l’association Tennis Yukon, qui prévoit de démarrer sa saison 2017 le 1er mai.

La galère de l’hiver

Pour le tennis yukonnais, il y a eu un avant et un après Stacy Lewis. Cette avocate dynamique s’installe définitivement au Yukon en 2000, et cherche un endroit où s’entraîner, ce qu’elle peine à trouver puisque les terrains extérieurs du Mont Mac sont seulement en construction… Une fois achevés, elle peut enfin pratiquer avec deux de ses amis, mais seulement en été! Les années passent, les terrains se dégradent peu à peu, car personne ne s’en occupe vraiment. L’idée de Tennis Yukon apparaît alors petit à petit : Stacy crée l’association en 2007 et la préside depuis. Accompagnée par d’autres bénévoles, elle développe le club et devant l’engouement généré, le Mont Mac confie la gestion complète des terrains à l’association en 2011 (planification et rénovation).

Seule ombre au tableau, l’association ne possède pas encore ses propres terrains couverts, l’obligeant à louer des espaces aux quatre coins de la ville. Elle travaille donc en collaboration avec le gymnase du Collège du Yukon ou dans un espace du Centre des Jeux du Canada afin de proposer des programmes toute l’année!

Des activités pour tous les âges

Si en hiver donc, ce ne sont que des cours hebdomadaires pour les jeunes et les adultes, en été, c’est une tout autre gamme de services qui sont offerts : des cours, bien sûr, mais aussi un accès illimité aux terrains avec le laissez-passer saisonnier. Il y a aussi des camps multiactivités pour les enfants : tennis/golf ou tennis/vélo de montagne. Stacy aimerait développer ce type d’entraînement aussi pour les adultes : un genre de période d’entraînement yukonnais en lien avec la discipline. Mais elle a d’autres priorités pour le moment : « Cette saison, nous lançons déjà un nouveau concept pour les jeunes de 3 à 5 ans. C’est un programme développé au Québec et nous avons vraiment hâte de le commencer », explique Stacy.

Dans l’intervalle, les adultes peuvent suivre des cours, assister aux classes de « Cardio-Tennis » ou se lancer en compétition, notamment avec la Coupe des capitales (Tennis Yukon accueille les joueurs de Juneau) et un tournoi plus local, le Championnat du Yukon où les athlètes du territoire s’affrontent tout l’été jusqu’aux finales qui se tiendront cette année le 25 août.

On peut en apprendre davantage en se rendant à la journée porte ouverte du 13 mai, de 14 h à 18 h, à l’occasion de la Journée canadienne du tennis. Ou sinon, par courriel (en anglais de préférence) : tennisyukon@gmail.com ou sur le site Internet de l’association.