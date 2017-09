L’Agence de Revenu du Canada de retour à Whitehorse

0 0 0 Partager

Thibaut Rondel

Le 1er septembre, le député du Yukon Larry Bagnell a annoncé la réouverture des bureaux de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) à Whitehorse. Les bureaux yukonnais de l’ARC avaient été fermés en 2012 à la suite de coupes budgétaires décidées par le gouvernement fédéral de Stephen Harper.

Au cours des dernières années, de nombreux Yukonnais se sont mobilisés pour obtenir le retour de l’ARC au territoire et une pétition avait même été lancée en ce sens. Le député Bagnell avait par ailleurs fait du retour de l’ARC au Yukon une de ses promesses de campagne lors des élections fédérales de 2015.

L’Agence du Revenu du Canada reprendra ses quartiers dans l’Édifice Elijah-Smith, à l’angle de la rue Main et de la 4e Avenue. Selon Larry Bagnell, le service devrait être lancé à temps pour la prochaine échéance fiscale et devrait être en activité toute l’année.

Une équipe de bénévoles

La nouvelle équipe de l’Agence de Revenu du Canada ne sera plus constituée de personnel du gouvernement du Canada, mais de bénévoles formés dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI).

Selon le gouvernement fédéral, les bénévoles du PCBMI suivront « une formation rigoureuse et adaptée à leurs besoins que leur donneront des agents de l’ARC ». Ottawa explique que l’ARC donnera un appui aux bénévoles pour veiller à ce qu’ils offrent des services de qualité. Si un bénévole n’est pas disponible ou en cas de situation fiscale complexe, les contribuables pourront toutefois utiliser une ligne téléphonique dédiée pour communiquer avec un agent de l’ARC spécialisé dans les questions fiscales particulières à l’intention des contribuables du Nord canadien, comme les déductions pour les habitants de régions éloignées.

Par ailleurs, les agents du programme de visibilité de l’ARC visiteront Whitehorse tous les trois mois tandis que des visites annuelles seront organisées dans les collectivités les plus petites et les plus éloignées.

Faciliter les paiements

Afin de faciliter les paiements en personne, l’ARC explique avoir récemment adopté une nouvelle approche plus adaptée à la réalité des habitants de régions éloignées et du Nord. Les particuliers et les entreprises peuvent ainsi faire un paiement à l’un ou l’autre des seize bureaux de Postes Canada au Yukon. Whitehorse en compte trois, dont un à quelque 100 mètres de l’édifice Elijah Smith. De plus, les bénévoles pourront aider les participants à faire des paiements en ligne en se servant d’ordinateurs de l’immeuble Elijah Smith.

L’ARC évaluera cette nouvelle approche au cours de sa mise en œuvre afin de déterminer si elle répond bien aux besoins et aux réalités des collectivités des régions éloignées et du Nord.