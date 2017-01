La Nocturne revient pour une deuxième édition

Olivier de Colombel

C’est cette année la deuxième édition du rendez-vous hivernal artistique La Nocturne, un événement organisé par l’Association franco-yukonnaise (AFY). Des artistes en vidéo, en arts visuels et en arts de la scène présenteront des créations inédites et lumineuses, et ceci sur la rue Main, entre la 2e Avenue et la rue Front, le vendredi 27 janvier à 19 h jusqu’à tard dans la nuit, vers 2 h.

« L’idée, c’est que les œuvres soient interactives et lumineuses, car on a envie de lumière en ce moment, et c’est aussi parce que les gens sortent même s’il fait froid et se réchauffent autour de l’art », explique Delphine Bouteiller, coordonnatrice de La Nocturne et agente de projets en action culturelle communautaire à l’AFY.

Une programmation colorée

C’est sous le thème de l’enfance que se déroulera cette édition. Et pour ce faire, une programmation bien diversifiée est proposée cette année. Plus d’une dizaine d’œuvres contemporaines seront présentées au public. Parmi les artistes présents, les élèves de l’Académie Parhélie accompagnés par Marie-Hélène Comeau et Michel Gignac proposeront une installation insolite, lumineuse et interactive sur le thème des monstres, ceux qui font peur et empêchent de dormir parfois. En plus de la lumière dans cette installation, il y aura le son. Gabriel Boudreau sera responsable de l’animation sonore.

La Nocturne sera un peu plus courte cette année, puisque les festivités et installations artistiques s’étaient prolongées jusqu’à 4 h 30 lors de la première édition en 2016. « La Nocturne de l’année dernière avait bien fonctionné pour une première édition. Environ 80 personnes avaient répondu à l’appel », précise Delphine Bouteiller.

La danse sera au rendez-vous

Il faut noter que la danse sera à l’honneur pour cette 2e édition.

Maryne Dumaine proposera une création entre ballet et danse contemporaine où il faudra suivre les pas d’une créature étrange dans les mondes de La Nocturne. Joe la Jolie dansera et illuminera La Nocturne de poï lumineux. Une vidéo de danse créée par Monique Romeiko sera projetée, et un danseur récemment arrivé au Yukon, Pierre-Michel Jean-Louis — Afternoon de son nom de scène — offrira une performance de « street dance ».

Côté musique, Claire Ness et Brigitte Desjardins seront au Baked Cafe, et pour les papilles gustatives, Virginie Hamel dévoilera ses dernières créations culinaires. Une artiste visuelle à découvrir, Lea-Ann McNally, fera également partie des performeurs. « Il y aura aussi des matchs de « volley-moufles » pendant l’événement et le public sera invité à jouer », ajoute Delphine Bouteiller.

Cette initiative s’inscrit dans le projet « Une communauté artistique et culturelle francophone en essor au Yukon et dans le Nord canadien », réalisé grâce au Fonds d’action culturelle communautaire (FACC) de Patrimoine canadien. Plus de détails sur nocturne.afy.yk.ca ou sur la page Facebook de l’événement.