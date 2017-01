La massothérapie pour chiens se démocratise

Cécile Girard

Chez les humains, les bienfaits de la massothérapie sont reconnus depuis longtemps, mais saviez-vous que les chiens peuvent aussi en tirer avantage? Christiane Champeval, pour sa part, en est fermement convaincue. Fraîchement diplômée en massothérapie pour chiens, elle offre des services spécialisés pour la gent canine de tous poils et de tous âges. Son entreprise? Whitehorse Canine Massage.

Étude et pratique

Ce sont d’ailleurs ses propres chiens (elle et son conjoint possèdent une vingtaine de chiens de traîneau) qui l’ont orientée vers cette nouvelle carrière. Elle a commencé à les masser et a constaté que ceci améliorait leur qualité de vie et leurs performances. Son intérêt s’est rapidement transformé en passion et elle s’est inscrite à la Northwest School of Animal Massage (NWSAM). « Cette école est située à Vashon, dans l’état de Washington. Cet établissement reconnu dans toute l’Amérique octroie des certifications en massage d’animaux », explique-t-elle avec fierté. Elle y a complété deux diplômes, chacun exigeant plus de 150 heures d’étude théorique en ligne ainsi qu’une semaine de pratique à l’école même. Mme Champeval devient ainsi l’une des seules massothérapeutes pour chiens certifiées au territoire.

Lors d’une première visite, la massothérapeute fait remplir un formulaire de renseignements complets sur l’animal : son âge, son activité, son état général, etc. Elle déclare toutefois n’établir aucun diagnostic : « Je ne suis pas vétérinaire. Si un animal boite, il faut aller voir le vétérinaire en premier. Si celui-ci croit que des massages seraient bénéfiques, il pourra les conseiller », explique-t-elle.

Nombreux bénéfices

« Les bénéfices du massage sont nombreux : effets positifs sur la structure et la posture du corps, sur les systèmes circulatoire, respiratoire, digestif, nerveux, mais aussi sur le plan émotionnel; ainsi, les chiens qui ont vécu de mauvaises expériences apprécient une touche positive. Les chiens plus âgés souffrent souvent de faiblesses musculaires, les massages leur redonnent de la tonicité et améliorent la mobilité articulaire », poursuit-elle.

Mme Champeval s’est spécialisée en thérapie de point de stress, thérapie de point de déclenchement et thérapie de relâchement myofascial. Elle offre des massages « d’entretien », des massages pour chiens sportifs, des massages pour jeunes chiens et des massages de rétablissement.

Local recherché

Pour l’instant, la massothérapeute reçoit les clients chez elle sur la route des sources Takhini. Elle offre aussi le service à domicile si la distance n’est pas trop grande. « Lorsque l’animal est chez lui, il est plus calme, plus relax. C’est une situation idéale », indique-t-elle. Toutefois, dans un avenir rapproché, elle aimerait trouver un local adéquat à Whitehorse où elle pourrait exercer une journée par semaine. Elle recherche un endroit calme et accessible, préférablement un premier palier sans escalier. Si vous savez où se situe cet emplacement idyllique, communiquez avec elle à l’adresse suivante : christiane@caninemassage.ca

Une rencontre avec Christiane Champeval révèle qu’elle est également animée par une passion presque palpable; une passion qui peut procurer du soulagement et du bien-être à ses clients. Son enthousiasme est si grand qu’elle veut en faire profiter le plus grand nombre d’individus. Ainsi, elle envisage aussi d’offrir gratuitement son expertise et ses services aux toutous résidents du foyer Mae Bachur.

On peut consulter la page Facebook de Whitehorse Canine Massage.