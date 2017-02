Grace Space, le lieu où développer votre conscience

Kelly Tabuteau

Après l’aventure « Shanti Yoga », son premier studio fermé il y a quelques années, c’est dans un tout nouvel espace, aux couleurs sobres et à la décoration épurée, que Juliette Anglehart Zedda vous accueille désormais. L’inauguration de la salle Grace Space a eu lieu le samedi 4 février à l’occasion d’une journée « portes ouvertes ». Pas moins de six concepts différents ont été enseignés gratuitement aux curieux tout au long de la journée. Un bel avenir en perspective pour les futurs rendez-vous zen de Whitehorse!

Une passion depuis ses dix-huit ans

Étudiante à l’Université de Trent (Ontario) en études culturelles asiatiques, Juliette découvre le Yukon lors de vacances estivales. Cette Québécoise d’origine tombe en amour avec la région et revient chaque été s’y ressourcer. Une fois son diplôme en poche, elle décide de s’y installer définitivement, les grands espaces de notre territoire lui permettant de jouir en toute liberté de ses passions : le yoga et la méditation. « Avant que cela devienne une pratique de tous les jours, il faut du temps », confie-t-elle, « Au début, c’est quelque chose que tu aimes, mais tu te rends compte que c’est un réel effort de s’y tenir quotidiennement, puis tu réalises la nécessité de t’entraîner pour te sentir bien. »

Il y en aura pour tous les goûts

Grace Space se veut un espace dédié au bien-être des individus; servir et prendre soin de leur entièreté est sa principale raison d’exister. On peut assister à des cours de yoga Ashtanga, Iyengar, Hatha ou encore Kundalini, tout en ayant la possibilité de démarrer une thérapie. Et là encore, le choix est étendu : en tête à tête avec Juliette, en groupe ou en redécouvrant ses sens grâce à un cheminement expressif qui explore tout type d’art (le dessin, la danse, la musique…). Juliette n’a pas peur d’utiliser ce fameux mot, thérapie. « Il y en a qui aiment, il y en a qui n’aiment pas. Moi, j’aime ce mot parce qu’il représente un processus, ce n’est pas comme du coaching, tout n’est pas positif. Il y a des choses qui sont dures, qui sont lourdes, mais tu les intègres, car c’est qui tu es! »

Outre le bien-être spirituel, le studio propose aussi de prendre en main son corps en offrant des séances de rolfing ou de thérapie cranio sacrée. Si la première méthode est une technique de massage invasive qui permet de rééduquer la posture et d’appréhender la relation avec son propre corps, la deuxième est un travail plus subtil qui influe sur les flux énergétiques.

Grace Space propose donc d’expérimenter de nombreuses activités pour se recentrer sur soi-même. Et pour peu qu’il s’agisse de leur domaine professionnel, les personnes intéressées peuvent aussi offrir leurs propres enseignements en louant l’espace de pratique, ou démarrer leur cabinet privé dans l’un des deux bureaux offerts à la location.

Le studio est situé dans la suite 200 du Horwood Mall, sur la rue principale au-dessus de Baked Café! Pour plus d’information, on peut visiter le site Internet de Grace Space ou envoyer directement un courriel à Juliette : info@gracespaceyukon.com