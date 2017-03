« Décalage » vous fait voyager depuis votre salon

Kelly Tabuteau

Ce sont deux Franco- Yukonnais qui sont à l’origine de cette entreprenante initiative yukonnaise : des baladodiffusions centrées sur le voyage. Au Yukon… mais pas seulement! Nicolas et Émylie vous emmènent dans leurs explorations du monde, entre chroniques et entrevues, pour partager des conseils utiles et de bonnes adresses. Toutes les deux semaines, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer!

Un électricien, une blogueuse, une même passion

Les deux Québécois se sont rencontrés il y a tout juste un an… au Yukon. Nicolas Filteau, alors animateur à la radio communautaire de Whitehorse, invitait Émylie Thibeault-Maloney, cette voyageuse invétérée, à l’émission French Connexion — Les voyageuses. En devenant amis par la suite, ils se sont aperçus qu’ils partageaient la même frénésie pour les rencontres humaines, mais aussi pour les découvertes culturelles et culinaires, avec cependant des opinions opposées sur de nombreux sujets. Si Nick préfère voyager en couple ou avec des amis aux États-Unis, Émylie favorise des expéditions en solitaire dans des pays plus exotiques, comme le Panama ou le Nicaragua. De ces différences, ils en ont tiré une force, et surtout une complémentarité, qui a permis à « Décalage » de voir le jour le 17 novembre 2016.

Dans la maison de Nick, ils ont installé un studio sommaire, autour duquel ils se retrouvent tous les quinze jours pour coanimer une baladodiffusion d’une quarantaine de minutes. « Le format est plus relax qu’une émission de radio classique. Souvent, on prend une bière et on discute de façon décontractée pour que les auditeurs aient l’impression que nous sommes dans leurs salons », raconte Émylie avec le sourire.

Un concept origina l

Des thèmes qui gravitent autour du voyage, des destinations à la mode ou encore des avis sur des équipements hivernaux sont autant de sujets différents abordés lors des épisodes bimensuels. Mais ce qui rend ces émissions uniques, ce sont surtout ses invités, sélectionnés avec grande minutie pour leur goût de l’aventure hors du commun. Ils ont par exemple reçu Aimeric Zahno, un jeune Suisse actuellement en permis vacances-travail au Canada, qui a traversé l’Atlantique en voilier à l’âge de 20 ans, sans aucune expérience particulière en navigation; ou encore Gabriel Rivest, membre de l’équipe des canoteurs de Paddle for the North; et dernièrement, Jérôme Pitorin, le présentateur de l’émission télévisée française Échappées Belles. Cette liberté de choix est d’autant plus importante pour Émylie et Nick, puisqu’ils partagent un but commun, celui d’« inspirer les gens, de les aider à sortir de leur zone de confort en leur donnant certaines informations pour qu’ils puissent, à leur tour, réaliser leurs idées les plus folles ».

Toutes les nouveautés de ce jeune projet sont visibles sur la page Facebook « Décalage ». Pour les utilisateurs d’iTunes, l’abonnement à la baladodiffusion est possible. Et pour tous les autres, amateurs d’excursions sauvages ou passionnés de balades urbaines, il n’y a qu’une seule adresse à retenir pour s’évader : decalage.libsyn.com