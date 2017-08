Comment transférer des images d’un appareil photo vers un appareil mobile

Félix Turcotte

Bonjour à vous, chers lecteurs. Cette semaine, c’est une vraie chronique techno que je vous présente. On me demande comment transférer des images à partir de la carte mémoire d’un appareil photo vers un appareil mobile.

Avant de vous transmettre la recette, je vous rappelle que les appareils mobiles sont en premier lieu conçus pour tirer de l’infonuage. Google, Apple ou Microsoft y vont chacun de leur offre d’espace de stockage sur Internet. Toutes trois offrent en somme les mêmes possibilités : stockage de données, applications en ligne. Que l’on pense à Apple avec son iCloud, Google et Google Drive ou encore à Microsoft et son offre SkyDrive, vous pouvez y entreposer vos photos, votre musique et autres documents dans leurs serveurs. Chacun vous offre quelques gigaoctets d’espace de stockage gratuitement. Ainsi, quand vos données sont dans le nuage Internet, vous pouvez y accéder de n’importe quel appareil, n’importe où et en tout temps.

Ceci étant dit, puisque rien n’est simple en informatique (même si on voulait nous faire croire le contraire), comment faire pour transférer vos fichiers qui se trouvent dans votre appareil photo vers votre appareil mobile?

Tablette iPad

Dans ce cas, je dois avouer que la tâche est vraiment simple… mais dispendieuse. Pour 30 $, vous pouvez vous procurer un adaptateur sur le site de Apple. Vous branchez l’adaptateur à votre tablette et insérez votre carte mémoire que vous avec retirée de votre appareil photo à l’autre extrémité.

La solution Google Android

Pour les tablettes Samsung : un adaptateur spécifique au modèle de votre tablette Samsung . Pour les autres tablettes Android un câble USB OTG est nécessaire ainsi qu’ un lecteur de carte mémoire

Les tablettes Nexus auront aussi besoin de l’installation de l’application « Nexus Media Importer » que vous trouverez pour quelques dollars dans le magasin en ligne Google Play.

Vous branchez le tout, vous insérez votre carte mémoire SD dans la fente de votre lecteur de carte et… ça devrait fonctionner. Enfin…

Maintenant que vos photos ont été transférées de votre appareil photo à votre appareil mobile, profitez-en pour synchroniser ces photos vers Google Drive, iCloud ou SkyDrive. Comment faire? Ce sera l’objet de ma prochaine chronique. Si vous trouvez la procédure trop compliquée, vous pouvez toujours vous rabattre sur les nouveaux appareils photo Internet tel le Samsung Galary Camera. Vous prenez une photo et l’image est transférée dans votre espace de stockage Internet.

Oyez, oyez! Grande nouvelle!

Northwestel améliore ses offres pour Internet par câble HSI Performance et HSI Extreme. Les nouveaux forfaits (Internet 16 et Internet 50) bonifient les deux précédents. Par exemple, le forfait Internet 16 me fait économiser quatre dollars par mois et je profite de 90 GB de bande passante au lieu de 70 comme l’était le forfait HSI Performance. Comment faire pour en profiter? Vous devrez appeler au service à la clientèle de Northwestel et demander à changer votre forfait. Rendez-vous sur le site nwtel.ca pour plus d’information.