Arctic Star Printing rachète Inkspirationz Graphix

Marie-Hélène Comeau

L’entrepreneur franco- yukonnais Stéphane Thibeault a fait l’acquisition de l’entreprise Inkspirationz Graphix cet été. L’imprimeur, propriétaire depuis plusieurs années de l’imprimerie Arctic Star Printing, pourra dorénavant offrir une plus grande panoplie de services incluant la création d’affiches, de logos ou de lettrage de véhicule.

Stephanie Churchill et Jim Cleaver, qui avaient mis sur pied l’entreprise Inkspirationz il y a 35 ans, se souviennent avec amusement du mois de février 1983 où toute cette aventure a commencé.

« Je me suis d’abord occupé de l’entreprise à partir de ma maison au centre-ville de Whitehorse. Toutes les affiches et les banderoles étaient alors peintes à la main dans la remise érigée derrière ma maison », se souvient Stephanie Churchill. « Lorsque la banderole que je devais créer dépassait en longueur la superficie de la remise, je devais alors trouver une manière ingénieuse pour arriver à mes fins », raconte celle qui commence à formuler des plans pour occuper sa retraite depuis la vente de son entreprise.

Au fil du temps, Inkspirationz a occupé différentes adresses à Whitehorse. Les locaux d’abord spacieux sont devenus plus petits, s’adaptant aux changements technologiques du monde de l’impression.

« Aujourd’hui, la machinerie requise pour l’impression est beaucoup plus petite et plus facile à manipuler. On a de moins en moins besoin de techniciens spécialisés en impression pour les manipuler », explique Stéphane Thibeault, propriétaire des lieux depuis le mois de juillet.

C’est avec le soutien précieux des anciens propriétaires qu’il fera l’apprentissage du fonctionnement de cette imprimerie. Il s’agit d’une situation qui semble se répéter dans la carrière de l’entrepreneur franco-yukonnais. Stéphane Thibeault avait presque suivi le même parcours il y a dix ans alors qu’il faisait l’achat de l’entreprise Arctic Star Printing avec son partenaire d’affaires de l’époque.

L’aventure d’un entrepreneur intrépide

Gaspésien d’origine, Stéphane Thibeault est arrivé au Yukon il y a près de 20 ans, en déposant ses bagages dans la ville de Dawson, engourdie dans le froid de janvier.

« J’étais à Montréal et je venais de prendre la décision de ne pas poursuivre mes études universitaires. J’ai donc pris l’autobus jusqu’au Yukon et je n’en suis jamais reparti », confie-t-il.

C’est en 2007 qu’il fait l’acquisition de l’entreprise Arctic Star Printing. À cette époque, ses connaissances sur le fonctionnement d’une presse étaient très limitées.

« J’ai appris mon métier sur le tas. Aujourd’hui, avec l’achat de Inkspirationz, c’est la même aventure qui recommence. J’apprends sur place avec l’aide de Stephanie et de Jim », lance-t-il visiblement stimulé par ces nouveaux défis qui diffèrent de l’imprimerie. « Je dois apprendre désormais à être menuisier et parfois même plombier dans ce métier », explique-t-il. « Prenons une affiche en bois par exemple qui doit être installée sur un édifice. Il y a beaucoup de choses à penser avant son installation, comme la création du support, ou les moyens qui devront être utilisés pour la fixer au mur. C’est un travail de finition important », souligne Stéphane qui se prête avec plaisir à cet apprentissage depuis maintenant quelques mois.

Les activités de Arctic Star Printing et de Inkspirationz sont dorénavant réunies sous un même toit dans le quartier industriel de Whitehorse. Tous les employés de ces deux entreprises, soit une quinzaine de personnes, ont pu garder leur poste à la suite de cette transaction. « Pour l’instant, tout se déroule très bien. J’en suis bien heureux », confie Stéphane Thibeault.